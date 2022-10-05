"Суп для України": як українцям у Кракові безплатно пообідати

Так, у Кракові переселенці можуть отримати безплатний обід. Для цього у місті діє ініціатива "Суп для України".

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Як працює "Суп для України" у Кракові

Їжу можуть отримати переселенці та люди, які прихистили українців. Також волонтери центру скеровують до пунктів із:

безплатним одягом;

юридичними консультаціями;

психологічними консультаціями.

Взяти гарячий обід можна за адресою ul. Śniadeckich 3 з 10:00 до 16:00 з понеділка по суботу. Для цього не потрібно пред'являти жодних документів – допоможуть всім, хто цього дійсно потребує.



Як працює "Суп для України" у Кракові / Фото з фейсбуку Zupa dla Ukrainy Kraków