У 2024 році у Німеччині підвищили штрафи для водіїв: які суми
Джерело:uainfo.eu
2024 рік буде дорогим для водіїв у Німеччині, адже ціни на заправках зростають, екологічний бонус для електромобілів закінчився достроково, а штрафи за порушення зросли. У деяких випадках водії тепер ризикують отримати навіть заборону на водіння.
Дізнайтеся наскільки дорогими будуть порушення ПДР у Німеччині цьогоріч та як змінився каталог штрафів.
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Найпоширенішими порушеннями у Німеччині є:
- занадто швидка їзда,
- користування смартфоном за кермом,
- ігнорування червоного сигналу світлофора,
- неправильне паркування,
- зупинка, обгін та недотримання безпечної дистанції.
Суми штрафів за порушення ПДР
Водії в Німеччині ризикують заплатити:
- 60 євро за відсутність номерного знаку та 65 євро за закритий номерний знак;
- 100 євро за в'їзд в екологічну зону без екологічної наклейки;
- 100 євро за порушення вимог бортового журналу;
- 20 євро за занадто повільне водіння без поважної причини.
Крім того, на додачу до штрафу водії у Німеччині можуть отримати один бал у Фленсбурзі за наступні правопорушення:
- користування мобільним телефоном під час водіння (1 бал + 100 євро)
- проїзд на червоне світло (1 бал + 90 євро)
- перевищення терміну основної перевірки "TÜV" на понад вісім місяців (1 бал + 60 євро)
- порушення вимог до зимових шин (1 бал + 60 євро)
- дітей, які не зафіксовані ременем безпеки (1 бал + до 70 євро)
- просте порушення права проїзду (1 бал + 70€)
- водіння без прав та водіння без супроводу з 17 років (1 бал + 70 євро)
- якщо вантаж не закріплений належним чином (1 бал + 60 євро)
- створення небезпеки для пішоходів (1 бал + 60 євро)
- невиконання вказівок поліцейських (1 бал + 70 євро)
Який штраф за перевищення швидкості у 2024 році?
Суми штрафів у Німеччині за перевищення швидкісного режиму можуть відрізнятися залежно від швидкості з яким рухається авто та місцевості де це порушення сталося.
У 2024 році у Німеччині зросли штрафи за ПДР / Фото Unsplash
При цьому у деяких випадках у водія можуть вилучити права за перевищення швидкості. Так:
- Якщо ви перевищите максимально дозволену швидкість до 10 кілометр за годину у межах міста, вам загрожує штраф у розмірі 30 євро, а за межами міста вам загрожує штраф у розмірі 20 євро.
- Якщо ви перевищите швидкість понад 70 кілометр за годину, вам загрожує штраф до 800 євро в міських районах і до 700 євро за межами міських територій.
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Водії ризикують отримати заборону водіння:
- Заборона на водіння на один місяць при перевищенні швидкості 31 кілометр за годину у межах населених пунктів / при перевищенні швидкості 41 кілометр за годину за межами населених пунктів, плюс штраф та бали у Фленсбурзі.
- Двомісячна заборона на водіння при перевищенні швидкості 52 кілометр за годину у межах населених пунктів / від 70 кілометр за годину за межами, плюс штраф та бали у Фленсбурзі.
- Тримісячна заборона на керування при перевищенні швидкості 61 кілометр за годину у межах населених пунктів та понад 70 кілометр за годину за межами населених пунктів, а також штраф і бали у Фленсбурзі.
Крім того, вилучити транспортний засіб, а також депортувати з країни з подальшою забороною на в'їзд можуть водія на авто з іноземною реєстрацією у випадку, якщо він немає поліса страхування "Зелена карта", або якщо термін дії такого страхування прострочився.