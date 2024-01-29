Дізнайтеся наскільки дорогими будуть порушення ПДР у Німеччині цьогоріч та як змінився каталог штрафів.

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Найпоширенішими порушеннями у Німеччині є:

занадто швидка їзда,

користування смартфоном за кермом,

ігнорування червоного сигналу світлофора,

неправильне паркування,

зупинка, обгін та недотримання безпечної дистанції.

Суми штрафів за порушення ПДР

Водії в Німеччині ризикують заплатити:

60 євро за відсутність номерного знаку та 65 євро за закритий номерний знак;

100 євро за в'їзд в екологічну зону без екологічної наклейки;

100 євро за порушення вимог бортового журналу;

20 євро за занадто повільне водіння без поважної причини.

Крім того, на додачу до штрафу водії у Німеччині можуть отримати один бал у Фленсбурзі за наступні правопорушення:

користування мобільним телефоном під час водіння (1 бал + 100 євро)

проїзд на червоне світло (1 бал + 90 євро)

перевищення терміну основної перевірки "TÜV" на понад вісім місяців (1 бал + 60 євро)

порушення вимог до зимових шин (1 бал + 60 євро)

дітей, які не зафіксовані ременем безпеки (1 бал + до 70 євро)

просте порушення права проїзду (1 бал + 70€)

водіння без прав та водіння без супроводу з 17 років (1 бал + 70 євро)

якщо вантаж не закріплений належним чином (1 бал + 60 євро)

створення небезпеки для пішоходів (1 бал + 60 євро)

невиконання вказівок поліцейських (1 бал + 70 євро)

Який штраф за перевищення швидкості у 2024 році?

Суми штрафів у Німеччині за перевищення швидкісного режиму можуть відрізнятися залежно від швидкості з яким рухається авто та місцевості де це порушення сталося.

У 2024 році у Німеччині зросли штрафи за ПДР / Фото Unsplash

При цьому у деяких випадках у водія можуть вилучити права за перевищення швидкості. Так:

Якщо ви перевищите максимально дозволену швидкість до 10 кілометр за годину у межах міста, вам загрожує штраф у розмірі 30 євро, а за межами міста вам загрожує штраф у розмірі 20 євро.

Якщо ви перевищите швидкість понад 70 кілометр за годину, вам загрожує штраф до 800 євро в міських районах і до 700 євро за межами міських територій.

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Водії ризикують отримати заборону водіння:

Заборона на водіння на один місяць при перевищенні швидкості 31 кілометр за годину у межах населених пунктів / при перевищенні швидкості 41 кілометр за годину за межами населених пунктів, плюс штраф та бали у Фленсбурзі.

Двомісячна заборона на водіння при перевищенні швидкості 52 кілометр за годину у межах населених пунктів / від 70 кілометр за годину за межами, плюс штраф та бали у Фленсбурзі.

Тримісячна заборона на керування при перевищенні швидкості 61 кілометр за годину у межах населених пунктів та понад 70 кілометр за годину за межами населених пунктів, а також штраф і бали у Фленсбурзі.

Крім того, вилучити транспортний засіб, а також депортувати з країни з подальшою забороною на в'їзд можуть водія на авто з іноземною реєстрацією у випадку, якщо він немає поліса страхування "Зелена карта", або якщо термін дії такого страхування прострочився.