Сума вражає: скільки коштів українці витратили у ТЦ Польщі у 2022 році
Джерело:ukrayina.pl
Сусідня Польща прийняла найбільше українських біженців, це позначилося на економіці країни, оскільки для переселенців створюють максимально комфортні умови. Тому українці підтримують економіку Польщі податками при працевлаштуванні. Але це єдиний внесок, наші громадяни витрачають ще й значні суми в польських магазинах, рятуючи ТЦ країни.
Українці витратили мільярди злотих у магазинах Польщі у 2022-му
Так, у 2022 році кожен п'ятий покупець торгових центрів у Польщі був з України. Вартість покупок українців у польських магазинах сягає мільярдів злотих.
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За даними Центрального статистичного управління, лише за 3 квартали покупці з України залишили у крамницях 3,8 мільярда злотих (майже 1 мільярд євро). За аналогічний період 2021 року українці витратили в польських магазинах удвічі менше.
Експерти кажуть, що поляки відвідують магазини дедалі рідше. При цьому наплив іноземців "рятує" роздрібну торгівлю в країні та вирівнює тенденцію зниження відвідуваності.
Кожен 5-й покупець з України
У грудні 2022 року кожен п'ятий покупець (18,9%) у ТЦ Польщі був з України, згідно з даними Selectivv Data Tank. Кількість українців у польських ТЦ зросла майже в три рази.
У грудні 2022 року явка була на 7,8% вищою. Оборот був однозначно вищим, ніж у попередньому році. Частка споживачів з України в рейтингу є помітною і закономірною,
– зазначив директор торгового в Лодзі Славомір Муравський.
Зазначається, що наплив українців у торговельних центрах з'явився у перші тижні повномасштабної війни в Україні. Відтак інформаційні стенди та більшість сайтів магазинів стали доступними й українською мовою.Зауважте: станом на сьогодні польський номер PESEL отримали понад 1,5 мільйона українців, які прибули з початком повномасштабного вторгнення Росії. За підрахунками експертів, зараз у Польщі залишилося від 1,2 до 1,3 мільйона біженців.