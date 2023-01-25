Сума вражає: скільки коштів українці витратили у ТЦ Польщі у 2022 році

Так, у 2022 році кожен п'ятий покупець торгових центрів у Польщі був з України. Вартість покупок українців у польських магазинах сягає мільярдів злотих.

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За даними Центрального статистичного управління, лише за 3 квартали покупці з України залишили у крамницях 3,8 мільярда злотих (майже 1 мільярд євро). За аналогічний період 2021 року українці витратили в польських магазинах удвічі менше.

Експерти кажуть, що поляки відвідують магазини дедалі рідше. При цьому наплив іноземців "рятує" роздрібну торгівлю в країні та вирівнює тенденцію зниження відвідуваності.

Кожен 5-й покупець з України

У грудні 2022 року кожен п'ятий покупець (18,9%) у ТЦ Польщі був з України, згідно з даними Selectivv Data Tank. Кількість українців у польських ТЦ зросла майже в три рази.

У грудні 2022 року явка була на 7,8% вищою. Оборот був однозначно вищим, ніж у попередньому році. Частка споживачів з України в рейтингу є помітною і закономірною,

– зазначив директор торгового в Лодзі Славомір Муравський.