Українці витратили мільярди злотих у магазинах Польщі у 2022-му
Так, у 2022 році кожен п'ятий покупець торгових центрів у Польщі був з України. Вартість покупок українців у польських магазинах сягає мільярдів злотих.
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За даними Центрального статистичного управління, лише за 3 квартали покупці з України залишили у крамницях 3,8 мільярда злотих (майже 1 мільярд євро). За аналогічний період 2021 року українці витратили в польських магазинах удвічі менше.
Експерти кажуть, що поляки відвідують магазини дедалі рідше. При цьому наплив іноземців "рятує" роздрібну торгівлю в країні та вирівнює тенденцію зниження відвідуваності.
Кожен 5-й покупець з України
У грудні 2022 року кожен п'ятий покупець (18,9%) у ТЦ Польщі був з України, згідно з даними Selectivv Data Tank. Кількість українців у польських ТЦ зросла майже в три рази.
У грудні 2022 року явка була на 7,8% вищою. Оборот був однозначно вищим, ніж у попередньому році. Частка споживачів з України в рейтингу є помітною і закономірною,
– зазначив директор торгового в Лодзі Славомір Муравський.
Зазначається, що наплив українців у торговельних центрах з'явився у перші тижні повномасштабної війни в Україні. Відтак інформаційні стенди та більшість сайтів магазинів стали доступними й українською мовою.