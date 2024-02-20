Це геніально: як кримський татарин у Варшаві щодня нагадує росіянам, що Крим – це Україна

Кримський татарин Ернест Сулейманов відкрив у Варшаві ресторан кримськотатарської кухні. Заклад працює навпроти посольства Росії.

У 2014 році Сулейманов публічно виступив проти російської окупації Криму. Зрештою, активіст був змушений переїхати. Зараз він мешкає у польській столиці.

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Це – спосіб боротьби

Однак навіть перебуваючи у Варшаві, Сулейманов знайшов спосіб, як нагадати країні-агресорці, що Крим був, є та буде Україною. Активіст відкрив ресторан кримськотатарської кухні навпроти посольства Росії у Варшаві.

Наша місія – донести людям, що Крим був, є та буде українським, кримськотатарським. Щодня нагадуємо про це країні-агресору,

– заявляє Сулейманов.

Заклад назвали "Крим". Сулейманов наголошує, що це – його спосіб боротьби. Щоб росіяни бачили це щодня й не забували.

Сулейманов розповів, що не планував так швидко їхати з Криму. Водночас журналісти надіслали активісту листівки з його фото, які ворог розклеював на окупованому півострові. На листівках окупанти просили повідомляти про те, де перебуває Сулейманов, аби затримати його.

У Варшаві Сулейманов почувається справді потрібним. Він – посол своєї культури й робить все, аби люди з різних куточків світу змогли пізнати її.