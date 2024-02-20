В 2014 году Сулейманов публично выступил против российской оккупации Крыма. В конце концов, активист был вынужден переехать. Сейчас он живет в польской столице.

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Это – способ борьбы

Однако даже находясь в Варшаве, Сулейманов нашел способ, как напомнить стране-агрессору, что Крым был, есть и будет Украиной. Активист открыл ресторан крымскотатарской кухни напротив посольства России в Варшаве.

Наша миссия – донести людям, что Крым был, есть и будет украинским, крымскотатарским. Ежедневно напоминаем об этом стране-агрессору,

– заявляет Сулейманов.

Заведение назвали "Крым". Сулейманов отмечает, что это – его способ борьбы. Чтобы россияне видели это каждый день и не забывали.

Сулейманов рассказал, что не планировал так быстро уезжать из Крыма. В то же время журналисты прислали активисту листовки с его фото, которые враг расклеивал на оккупированном полуострове. На листовках оккупанты просили сообщать о том, где находится Сулейманов, чтобы задержать его.

В Варшаве Сулейманов чувствует себя действительно нужным. Он – посол своей культуры и делает все, чтобы люди из разных уголков мира смогли узнать ее.