Центр відігравав важливу роль у наданні підтримки українським біженцям, які прибувають до міста, пропонуючи їм необхідну медичну допомогу та місця для ночівлі. Дізнайтеся детальніше, на коли запланований кінець роботи пункту.

Читайте також Українці зможуть залишатися у Великій Британії до 2026: країна ухвалила доленосне рішення

Останній пункт допомоги біженцям на Східному вокзалі Варшави невдовзі зачинять

Неурядова гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (Norwegian Refugee Council) повідомила, що 20 лютого 2024 року закриє пункт прийому біженців з України на залізничній станції Варшава – Східна (Warszawa Wschodnia).

Туди автобусами та поїздами приїжджають біженці, які їдуть на захід. Частина прибуває з окупованих територій через Росію, а далі через Литву, Латвію та Білорусь. З березня 2022 року допомогою пункту скористалися понад 100 тисяч біженців. Закриття центру може призвести до того, що ці люди залишаться без необхідної допомоги та підтримки.

Допомогою пункту скористалися понад 100 тисяч біженців / Фото pcpm.org.pl

Цей центр відігравав важливу роль у наданні харчування, медичного обслуговування та місць для ночівлі для тисяч біженців, що прибували до Варшави.

Ми не можемо перестати допомагати. Автобуси продовжуватимуть прибувати до Warszawa Wschodnia. Волонтерські групи допомагають на станціях у Німеччині, Норвегії та Фінляндії. А у Варшаві вже немає ні воєводського, ні приймального пункту. Є лише ми,

– каже активіст Каєтан Врублевський.

Волонтери з організацій, таких як "Асиметристи", вже висловили своє обурення і стурбованість з приводу цієї ситуації. Вони наголосили на тому, що центр мав би працювати щонайменше до кінця травня 2024 року, оскільки Варшава є ключовим перевалочним пунктом для біженців із прифронтових районів та окупованих регіонів.

Врублевський зазначає, що ліквідація центру призведе до того, що новоприбулі не зможуть отримати медичну допомогу, місце для сну та їжу.

Скільки українців народилися у Польщі?

У Польщі продовжується знижуватися народжуваність. У 2023 році там з'явилося на світ найменше дітей ще від часів закінчення Другої світової війни.

Загалом на території Польщі народилися понад 270 тисяч малят. З них 15 тисяч – немовлята-іноземці. Серед дітей іноземців найбільше у Польщі народилося українців – 13,7 тисячі.