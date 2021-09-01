Не жила з особою з інвалідністю, а заробляла в Польщі: за що судять жінку зі Стебника

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури висунули підозру 49-річній мешканці міста Стебник. Її звинувачують у незаконному присвоєнні бюджетних коштів.

Жінка начебто у нечесний спосіб отримувала соціальну допомогу на догляд за особою з інвалідністю, з якою проживала. Про це повідомляє поліція у Львівській області.

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У чому звинувачують жінку

Мешканка Стебника оформила в органах соціального захисту статус особи, яка проживає разом з особою з інвалідністю, що потребує постійного догляду. Через це у 2017 році їй призначили соціальну допомогу на опіку над людиною з інвалідністю.

Але жінка приховала від органів соцзахисту відомості про свої часті й довготривалі поїздки за межі України. Протягом 2017 – 2020 років підозрювана неодноразово виїжджала на тривалий термін до Польщі. Таким чином вона незаконно отримувала грошові кошти з державного бюджету. Адже за правилами мала доглядати особу з інвалідністю на постійній основі.

Слідчі Дрогобицького району висунули жінці підозру у скоєнні правопорушення з розділу "Шахрайство" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває. За скоєні хитрощі жінці може загрожувати до трьох років в'язниці.