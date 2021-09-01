Женщина нечестным способом получала социальную помощь на уход за человеком с инвалидностью, с которым проживала. Об этом сообщает полиция во Львовской области.

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В чем обвиняют женщину

Жительница Стебника оформила в органах социальной защиты статус лица, проживающего вместе с лицом с инвалидностью, что нуждается в постоянном уходе . Поэтому в 2017 году ей назначили социальную помощь на опеку над человеком с инвалидностью.

Но женщина скрыла от органов соцзащиты сведения о своих частых и продолжительных поездках за пределы Украины. В течение 2017 – 2020 годов подозреваемая неоднократно выезжала на длительный срок в Польшу. Таким образом она незаконно получала денежные средства из государственного бюджета. Ведь по правилам должна была ухаживать за лицом с инвалидностью на постоянной основе.