30 березня відбулася зустріч начальника Волинського прикордонного загону з керівником Надбужанського відділу Прикордонної Варти Республіки Польща.

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Співпрацю польських та українських прикордонників

У спільній заяві вони зазначили, що завдяки спільним зусиллям було забезпечено належну охорону українсько-польської ділянки кордону та ефективну протидію злочинній діяльності.

Через можливу загрозу вторгнення Росії з території Білорусі, сторони домовилися про оперативний обмін даними щодо будь-яких маневрів військової техніки вздовж кордонів на білоруських теренах.

У зв'язку з можливою загрозою вторгнення РФ з території Білорусі, сторони уклали угоду про оперативний обмін інформацією щодо будь-яких маневрів військової техніки вздовж кордонів на Білоруських теренах.



Зустріч прикордонників / Фото Держприкордонслужба

Новий пункт пропуску

Крім того, позитивно оцінили впровадження пілотних проєктів щодо ваговозів у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосін" українськими та польськими прикордонниками.

До того ж під час зустрічі з делегацією із Люблінського воєводства сторони обговорили перспективу будівництва ще одного пункту пропуску на кордоні з Польщею у Волинській області.

Під час огляду ділянки кордону делегації домовилися про співпрацю в питанні облаштування нового пункту пропуску. Волинська область висловила подяку польській стороні за її підтримку та сподівається на подальшу плідну співпрацю.