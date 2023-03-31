30 марта состоялась встреча начальника Волынского пограничного отряда с руководителем Надбужанского отдела Пограничной Стражи Республики Польша.
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Сотрудничество польских и украинских пограничников
В совместном заявлении они отметили, что благодаря совместным усилиям была обеспечена надлежащая охрана украинско-польского участка границы и эффективное противодействие преступной деятельности.
Из-за возможной угрозы вторжения России с территории Беларуси стороны договорились об оперативном обмене данными о любых маневрах военной техники вдоль границ на белорусских территориях.
В связи с возможной угрозой вторжения РФ с территории Беларуси, стороны заключили соглашение об оперативном обмене информацией о любых маневрах военной техники вдоль границ на Белорусских территориях.
Встреча пограничников / Фото Госпогранслужба
Новый пункт пропуска
Кроме того, положительно оценили внедрение пилотных проектов по весовозам в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин" украинскими и польскими пограничниками.
К тому же, во время встречи с делегацией из Люблинского воеводства стороны обсудили перспективу строительства еще одного пункта пропуска на границе с Польшей в Волынской области.
В ходе осмотра участка границы делегации договорились о сотрудничестве по вопросу обустройства нового пункта пропуска. Волынская область выразила благодарность польской стороне за ее поддержку и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.