Стрибнув з мосту напівголий на авто: у Польщі трапився конфуз з українцем

У місті Явожно Сілезького воєводства з українським емігрантом трапилася небезпечна пригода. Жодних обставин ситуації потерпілий не пригадує.

Українець в Польщі стрибнув із пішохідного мосту прямо на автомобільну трасу. Він приземлився на капот і лобове скло легковика, який в цей час проїжджав дорогою.

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11 грудня напівголий чоловік раптово стрибнув з мосту у Явожно. Попри холодну погоду, на ньому були лише штани та взуття.

Після приземлення на чужу машину чоловік отримав безліч внутрішніх травм та переломів. З різними видами крововиливів його госпіталізували. Стан чоловіка одразу констатували як важкий, а через кілька годин після госпіталізації він погіршився до критичного.

Попри всі ураження, чоловік вижив. Через кілька днів після події йому стало краще, тож він зумів провести коротку розмову з поліцією. З'ясувалося, що потерпілий є громадянином України. Досі його особу не могли підтвердити, бо жодних документів в емігранта при собі не було.

Українець зовсім не пам'ятає, як з ним трапилася така халепа. Тож слідчі з'ясовують обставини. Зокрема, правоохоронців цікавить можлива причетність до події сторонніх осіб.