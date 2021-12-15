Як розповіли правоохоронці, 41-річній українці раптово стало зле на вулиці просто поруч з житловим будинком.

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Вона втратила свідомість пізно ввечері в неділю, 12 грудня. Жінку знайшла випадкова перехожа, яка вийшла вигулювати свого собаку. Україна у цей момент лежала просто вулиці біля лавки. Ба більше, вона майже перестала дихати й почала втрачати пульс.

Небайдужа громадянка зателефонувала в поліцію.

Поліцейські реанімували українку

Правоохоронці, які прибули на місце події, почали надавати їй першу медичну допомогу та викликали швидку й рятувальників. Після кількох хвилин серцево-легеневої реанімації життєдіяльність жінки відновилася. Однак її стан все ще був під загрозою. Поліцейським допомогли рятувальники, які вчасно приїхали й подали жінці кисень.

Якби не швидка та професійна допомога правоохоронців, жінку точно б не врятували,

– мовиться на сайті поліції.

Наразі невідомо, що стало причиною того, що громадянка України знепритомніла на вулиці. Але дії і перехожої, і правоохоронців викликають величезну повагу.

Цікаво! Влітку у Польщі українку двічі рятували в тому ж озері. 50-річна жінка могла втопитися на озері Ніске Бродно у Бродниці. Обставини нагадують спроби самогубства.