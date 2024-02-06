Поэтому всегда стоит проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Профсоюзы работников в Великобритании, Германии и Франции объявили новые даты. Где и когда будут забастовки в феврале – узнайте дальше!

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Забастовки в Европе продолжаются: новые даты

В Великобритании забастовать выйдут машинисты поездов. Забастовки пройдут в течение месяца у разных операторов:

Avanti West Coast,

CrossCountry,

East Midlands Railway,

West Midlands Trains,

GTR,

LNER,

Юго-Восточная,

SWR,

TransPennine Trains.

19 – 20 февраля планируется забастовка в лондонском метро. Если результатов не будет, работники повторно выйдут 4 – 5 марта.

В Германии большая забастовка наземного персонала Lufthansa может нарушить планы путешественников 7 февраля. Присоединятся к забастовке работники крупных аэропортов:

Франкфурта,

Мюнхена,

Гамбурга,

Берлина,

Дюссельдорфа.

В Франции в феврале также могут быть проблемы в работе автобусной сети и метро. Профсоюз CGT-RATP предупреждает о регулярных забастовках. Пока требования работников не будут выполнены.

Где и когда пройдут забастовки в феврале / Фото Unsplash

Польские фермеры снова заблокируют границы

Польские фермеры начнут забастовки по всей стране, которые будут сопровождаться блокадой пропускных пунктов на границе с Украиной и блокированием автострад. Акция стартует 9 февраля в 10:00.

Фермеры возмущены бездействием властей Польши и ее обязательством сотрудничать с Европейской комиссией, придерживаясь решений по импорту сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов из Украины. Аграрии считают, что забастовка станет для них единственным выходом из ситуации.