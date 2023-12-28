У 2024-му році в роботі потягів у Німеччині будуть регулярні збої: в чому проблема

Німці дуже пунктуальні, не люблять запізнюватися самі й затримувати інших. Але у наступному році їм буде складно встигати всюди вчасно: страйки транспортників можуть почастішати.

Німецька профспілка машиністів оголосила "безстроковий страйк‎" на наступний 2024 рік. Тому на Німеччину можуть чекати значні збої із залізничним транспортом.

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Страйків буде ще більше

Головна проблема криється у рішеннях керівництва Deutsche Bahn, яке не згодне поступитися і прийняти вимоги працівників. Машиністи борються за скорочення робочого дня та підвищення зарплат. Але поки їм не вдалося страйками добитися бажаного результату.

До 7 січня потяги будуть їздити за звичайним розкладом, обіцяють члени профспілки. Але вже з 8 числа почнеться протест машиністів, тому очкують на значні транспортні перебої.

Те, що станеться в новому році, буде сильнішим, тривалішим і складнішим для пасажирів,

– попередив керівник Німецької профспілки машиністів.

Транспортні страйки в Німеччині, у тому числі в Deutsche Bahn, почалися понад рік тому. Але проблеми працівників галузі так і не вирішили. Переговори досі не дали успішного результату.

Страйки працівників транспортної галузі / Фото DPA (Bodo Marks)

Чого вимагають залізничники

Машиністи вимагають скорочення робочого дня з 38 до 35 годин на тиждень. Окрім цього, профспілка наполягає на додаткових 555 євро на місяць для всіх співробітників, а також бонусі у 3 000 євро на тлі підвищення цін.

Зі свого боку, Deutsche Bahn запропонував поступове підвищення зарплати на 11% та бонус у розмірі 2 850 євро. Такі умови протестувальників не влаштовують.

Новий розклад Укрзалізниці

під час останнього подібного страйку в Німеччині було скасовано понад 80% міжміських поїздів. Це стосувалося і дальніх маршрутів. Тому очікується, що страйки у 2024-му році негативно вплинуть на популярність залізничного транспорту.

І поки в Німеччині, ймовірно, затримки та скасування рейсів будуть створювати труднощі для пасажирів, Укрзалізниця збільшує кількість маршрутів.

Формуючи графік руху поїздів на 2024 рік, Укрзалізниця врахувала прохання пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Тому в наступному році з'являться три нових закордонних потяги:

Дніпро — Хелм,

Чоп — Відень,

Чоп — Прага.

Детальніше про кожен з нових маршрутів – читайте в цьому матеріалі.