Транспортні профспілки протестують проти низьких зарплат працівників. У травні залізничники Німеччини погрожували "‎заморозити" рух потягів аж на дві доби. Після довгих переговорів все ж вдалось домовитися і страйк скасували. Але у країнах Європи на найближчий час досі запланована низка протестів. Тож, у які дні в травні та червні краще відмовитись від поїздки Європою – розкажемо далі.

Читайте також: З ними точно все буде вчасно: названі найпунктуальніші авіакомпанії Європи

Страйки можуть паралізувати Європу: коли готуватися

Італія

Італійські профспілки змінили плани через катастрофічні повені в Італії. 19 травня було скасовано акцію транспортників у найбільш постраждалому від води регіоні Емілія-Романья. Страйки членів італійських трудових профспілок Cgil та Cisl тепер відбудуться 4 червня.

Персонал авіакомпанії Air Dolomiti планує страйкувати 24 години. Екіпажі Volotea з усієї Італії припинять роботу з 13:00 до 17:00.

Гарна новина: італійське законодавство захищає рейси, які здійснюються з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 21:00. Тому ці перельоти будуть виконані гарантовано.

26 травня в Італії може відбутися 24-годинний загальний страйк, який вплине на автобусне та трамвайне сполучення, а метро може рухатись зі значними затримками.

Франція

Профспілки по всій країні ведуть боротьбу проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Новий загальнонаціональний день протестів оголосили на 6 червня. В цей день у країні можуть статися сутички демонстрантів з поліцією. Також під час акцій протесту можуть бути скасовані авіарейси та потяги, а деякі з культурних пам'яток Парижа – закритися для туристів.

Французькі авіадиспетчери регулярно страйкують з березня, це вплинуло на польоти по всій Європі. Бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що через це за перші чотири місяці 2023 року довелося скасувати понад 3700 рейсів.

Страйк в аеропорту Парижа / Фото AP

Велика Британія

У аеропорту Хітроу тривають страйки працівників служби безпеки. Наступний заплановано на 25 – 26 травня через проблеми з зарплатами робітників. Офіційно Хітроу обіцяє, що глобально протест не зачепить пасажирів, але радить перестрахуватися. Зокрема, перевірити свій рейс перед поїздкою і прибути на посадку заздалегідь. Також у дні страйку можна буде проносити через охорону лише 2 сумки з ручною поклажею.

Служба безпеки аеропорту Хітроу в Лондоні страйкує вже не вперше / Фото EPA

Іспанія

Профспілка пілотів Іспанії (SEPLA) закликає до нової хвилі страйків Air Europa. Вони відбудуться 22 – 26 травня, 29 – 30 травня та 1 – 2 червня. Протести охоплять всі бази та робочі офіси компанії в Іспанії. Профспілка попередила, що страйки продовжаться влітку, якщо компанія відмовиться переглянути умови роботи пілотів. З червня до протестів можуть приєднатися і іспанські пілоти компаній Ryanair і Easyjet.

Це був список попередніх запланованих страйків профспілок Європи. Плани транспортників можуть змінитися, тому варто стежити за регіональними новинами країн, до яких ви плануєте подорожувати. Зазвичай про протести попереджають заздалегідь.

Важливо! Якщо ваш потяг або авіарейс скасовано через транспортний страйк, ви маєте повне право на новий квиток або грошову компенсацію.