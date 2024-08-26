Цього тижня країну охоплять масові протести співробітників аеропортів. Яких авіакомпаній це торкнеться – далі у матеріалі!
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На Португалію чекають масштабні скасування авіарейсів
Португальська профспілка транспортників Sttamp оголосила про плани своїх майбутніх акцій, які відбудуться з 00:00 31 серпня до опівночі 1 вересня 2024 року.
Оскільки сьогодні не було досягнуто жодних домовленостей, які дали б змогу скасувати страйк, якби він відбувся, це, безумовно, спричинило б серйозні обмеження в національних аеропортах,
– попередили в профспілці, члени якої вимагають підвищення зарплат і покращення умов праці.
У Sttamp прогнозують, що найбільше постраждають аеропорти двох найбільших міст країни Порту та Лісабона.
Серед авіакомпаній найбільші ризики у пасажирів:
- EasyJet,
- TAP Air Portugal,
- British Airways,
- Ryanair,
- Wizz Air,
- Azores Airlines S. A.,
- Vueling Airlines.
У зв'язку з майбутнім страйком профспілка закликає пасажирів, які мають заплановані рейси на цей період, уточнювати інформацію про свої рейси безпосередньо в авіакомпаніях.