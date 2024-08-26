На этой неделе страну охватят массовые протесты сотрудников аэропортов. Каких авиакомпаний это коснется – далее в материале!
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Португалию ждут масштабные отмены авиарейсов
Португальский профсоюз транспортников Sttamp объявил о планах своих предстоящих акций, которые состоятся с 00:00 31 августа до полуночи 1 сентября 2024 года.
Поскольку сегодня не было достигнуто никаких договоренностей, которые позволили бы отменить забастовку, если бы она состоялась, это, безусловно, повлекло бы серьезные ограничения в национальных аэропортах,
– предупредили в профсоюзе, члены которого требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
В Sttamp прогнозируют, что больше всего пострадают аэропорты двух крупнейших городов страны Порту и Лиссабона.
Среди авиакомпаний наибольшие риски у пассажиров:
- EasyJet,
- TAP Air Portugal,
- British Airways,
- Ryanair,
- Wizz Air,
- Azores Airlines S. A.,
- Vueling Airlines.
В связи с предстоящей забастовкой профсоюз призывает пассажиров, которые имеют запланированные рейсы на этот период, уточнять информацию о своих рейсах непосредственно в авиакомпаниях.