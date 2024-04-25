Експерт Габріель Міллер розповів, як ефективно спакувати речі у ручну поклажу. Особливо це актуально для мандрівників, які подорожують, зокрема, Ryanair. Їм потрібно дотримуватися суворих правил щодо пакування багажу, аби він відповідав усім критеріям.

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Міллер зауважив, що однією з найбільших проблем при пакуванні речей – що робити з взуттям. Найчастіше саме воно стає найбільш масштабним багажем. Бо іноді улюблені туфлі та черевики можуть зайняти 90% вільного місця у багажі.

Щоб оптимізувати процес, за словами Міллера, варто дотримуватися правила "трьох" – брати з собою не більше трьох пар взуття.

Концепція проста, але ефективна: обмежтеся упаковкою не більше ніж трьох типів взуття для будь-якої подорожі. Такий підхід не тільки економить простір, але й заохочує дбайливе пакування,

– наголосив Міллер.

Зокрема, щонайменше одна пара взуття має бути максимально комфортною. Улюблені кеди, кросівки або черевички варто взяти з собою, незалежно від того, у який тип мандрівки ви вирушаєте. Окрім того, рекомендують взяти взуття, яке ви взували хоч раз.