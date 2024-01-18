Річ у тім, що ця компанія відповідає за приміські потяги з Варшави до Підкова-Лесьни та Гродзіськ-Мазовецького. Машиністи заявили, що не вийдуть на роботу. Тож приміські поїзди зупиняться.

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У Варшаві машиністи влаштували страйк

Профспілка машиністів потребує підвищення зарплати. Декілька раундів переговорів уже провели, але угоди не досягли.

15 листопада 2023-го відбувся перший попереджувальний страйк – тоді у ранковий час пік поїзда WKD зупинилися на дві години. Але результатів не було. Тому на 18 січня приготували новий страйк.

Ми вичерпали всі можливості, передбачені законом, і тепер просто зробимо останній крок – загальний страйк. Ми намагалися її уникнути, але не зустріли порозуміння з боку керівництва,

– додає Славомір Чентковський, голова профспілки.

Він, каже, що машиністи не вийдуть на роботу, доки їхні вимоги не будуть задоволені. Це означає, що приміські поїзди зупиняться.

Загальний страйк працівників WKD ускладнить пересування потягами / Фото wyborcza.pl

Де відбудуться страйки у січні 2024?

Після перерви, пов'язаної з новорічними святами, у Європі спостерігається сплеск страйків серед працівників транспортної галузі. Протести в аеропортах і на залізницях порушують мобільність у багатьох країнах. Тому січень може бути випробуванням для мандрівників.

Дізнайтеся детальніше про страйки у країнах ЄС. Мовиться про Німеччину, Італію, Іспанію, Францію і не тільки.