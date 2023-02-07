Як українським студентам оформити медичну страховку в Польщі

Через велику російсько-українську війну багато студентів з України змушені були виїхати за кордон, аби продовжити здобувати освіту. Чимало наших земляків зараз навчається в Польщі.

А однією з обов'язкових умов навчання в сусідній країні є наявність страхування. І якщо польським студентам місцевих вишів медичну страховку надають автоматично, то українцям варто самостійно подбати про оформлення поліса.

Читайте також Як менше платити за опалення і світло: поради для економії на комунальних послугах в Польщі

Корисні підказки для студентів, яким потрібно оформити медичну страховку в Польщі