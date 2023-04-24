Ще одна країна продовжила право на безплатний проїзд для українців

Влада Словенії вирішила продовжити право на безплатний проїзд для біженців з України у столиці країни Любляні. Українці зможуть безплатно користуватися громадським транспортом міста Любляни до 4 березня 2024 року.

У столиці Словенії українцям продовжили право на безплатний проїзд

Українці, які прибули до Словенії у зв'язку з війною, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста Любляни до 4 березня 2024 року,

— йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для цього українським біженцям слід звернутися до центрального відділення Potnicki center LPP за адресою: Slovenska cesta 56. Там вони зможуть оформити іменну річну картку Urbana, яка дозволяє безплатно користуватися міським транспортом протягом майже року.

Для оформлення картки Urbana українцям необхідно пред'явити один із трьох документів:

картку тимчасового захисту ("ісказніца");

рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;

рішення про статус шукача притулку та документ, що посвідчує особу.

Так, з квітня цього року право безплатний проїзд у громадському транспорті столиці Словенії буде наданий лише тим громадянам, які матимуть при собі іменну річну картку. Зазначений проїзний документ потрібно буде обов'язково компостувати щоразу при вході у транспорт.

Важливо: наразі пільга не поширюється на приміські сполучення.

Зауважимо, станом на 11 квітня тимчасовий захист у Словенії отримали понад 9 000 українських біженців. За оцінками, станом на початок березня 2023 року дійсний дозвіл на проживання в Словенії мали 2 772 українці.