В столице Словении украинцам продлили право на бесплатный проезд

Украинцы, прибывшие в Словению в связи с войной, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города Любляны до 4 марта 2024 года,

– говорится в сообщении.

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Отмечается, что для этого украинским беженцам следует обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP по адресу: Slovenska cesta 56. Там они смогут оформить именную годовую карточку Urbana, позволяющую бесплатно пользоваться городским транспортом почти год.

Для оформления карты Urbana украинцам необходимо предъявить один из трех документов:

карточку временной защиты ("исказница");

решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;

решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.

Так, с апреля этого года право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы Словении будет предоставлено только тем гражданам, которые будут иметь при себе именную годовую карточку. Указанный проездной документ нужно будет обязательно компостировать при входе в транспорт каждый раз.

Важно: льгота не распространяется на пригородные сообщения.

Отметим, что по состоянию на 11 апреля временную защиту в Словении получили более 9 000 украинских беженцев. По оценкам, на начало марта 2023 года действительное разрешение на проживание в Словении имели 2 772 украинца.