"Летающий" электрический паром должен сократить время путешествия в Стокгольм вдвое. Компания Candela Technology получила значительные инвестиции и поддержку со стороны шведского правительства, в 2023 году компания сотрудничает со Стокгольмом по девятимесячному испытанию пассажирских перевозок.

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В Стокгольме в следующем году могут запустить "летающие" паромы

Паромы работают по принципу судов с подводными крыльями. Последние способны поднимать корабль над водой при достижении определенной скорости. Это позволяет не создавать шума и волны. К тому же используют такие суда электричество, а значит, получаются более экологичными.

Ни один другой корабль не имеет такой активной электронной стабилизации. Полет на борту P-12 в бурном море больше похож на современный экспресс, чем на лодке: он тихий, плавный и стабильный,

– говорит Эрик Эклунд, вице-президент коммерческих судов Candela.

Candela P-12 – это "летающий паром" на 30 пассажиров. Их желают сделать частью публичного транспорта Стокгольма.

В Стокгольме должны запустить "летающие" паромы / Фото Candela Technology

Как Стокгольм планирует совершить морские путешествия массовыми?

Морской транспорт уже самый популярный общественный транспорт Стокгольма, но его обслуживает флот из более чем 70 относительно неэффективных лодок с дизельным двигателем.

Густав Хэмминг, вице-президент Регионального исполнительного совета в Стокгольме, отвечающий за морской общественный транспорт, называет P-12 переменным по сравнению с имеющимися вариантами. Он говорит, что нужна новая технология, которая лучше для пригородных паромов. Потому что сегодня они очень привлекательны, но не слишком развиты.

Так выглядят паромы / Фото Candela Technology

Совет округа Стокгольма также стремится помочь, поскольку недавно решил принять более активное участие в тестировании и поддержке новых технологий общественного транспорта.

Борт "летающих" паромов / Фото Candela Technology

Новое предложение состоит в том, чтобы заменить текущую пару дизельных судов на 200 человек по крайней мере пятью челноками P-12. Вместо двух отправлений в день шаттл P-12 будет отправляться каждые 11 минут. Этот план также приведет к 60% снижению расходов по сравнению с текущими судами.