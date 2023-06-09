Як у Чехії підтвердити статус вразливої особи: покрокова інструкція

З 1 липня у Чехії змінюються правила перебування для українських біженців. У Lex Ukrajina V з'явився новий термін – вразлива особа. Розберемось, хто підпадає під цей статус та як його підтвердити.

З 1 липня Чехія змінює правила надання допомоги українцям. Деякі виплати будуть зменшені. Але вразливі особи – це категорія біженців у Чехії, які можуть і надалі отримувати безплатне житло, страхування та фінансову допомогу. Як підтвердити цей статус – читайте в матеріалі.

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Що робити вразливим категоріям

Для отримання пільг після 1 липня потрібно довести статус вразливої особи. Тереза Ібрагім, юридична консультантка Міжнародної організації з міграції в Чехії, пояснила, як це правильно зробити для кожної категорії.

Вразливі групи осіб у Чехії це:

діти до 18 років;

студенти до 26 років;

особи, що доглядають за дитиною до 6 років;

вагітні жінки;

особи, яким понад 65 років;

люди з інвалідністю та ті, які доглядають за ними.

Як довести статус вразливої особи

Вік, вагітність та студентство

Що стосується віку, то ця інформація підтягується автоматично. Тому діти до 18 років або літні люди, старші 65 років, отримають продовження пільгових виплат за замовчуванням. Студенти повинні в електронній формі надати підтвердження про навчання в чеському виші.

А вагітним жінкам потрібно підготувати документ про вагітність (těhotenský průkaz) чи довідку від лікаря (potvrzení od lékaře).

Люди з інвалідністю

З 1 липня українське посвідчення людини з інвалідністю (přiznání průkazu OZP) можна буде завантажити у застосунок в електронній формі. Цього має бути достатньо для підтвердження статусу вразливої особи. Якщо посвідчення у вас немає, то можна звернутись за оцінкою до районного управління соцзахисту за місцем проживання (ČSSZ). Чеський лікар має підтвердити, що людина має інвалідність.

Що потрібно вказувати в заявці на виплати

Діти до 18 років – у заявці не потрібно додатково нічого вказувати, програма ідентифікує цю особу автоматично.

– у заявці не потрібно додатково нічого вказувати, програма ідентифікує цю особу автоматично. Студенти віком до 26 років у Чехії – потрібно додати підтвердження про навчання або зарахування до вишу.

– потрібно додати підтвердження про навчання або зарахування до вишу. Особи, які доглядають за дитиною до 6 років – у заявці вказати, що ви доглядаєте за маленькою дитиною та вписати її дані.

– у заявці вказати, що ви доглядаєте за маленькою дитиною та вписати її дані. Вагітні жінки – потрібно надати документ про вагітність або довідку від лікаря.

– потрібно надати документ про вагітність або довідку від лікаря. Люди, яким понад 65 років – нічого додатково не потрібно вказувати.

– нічого додатково не потрібно вказувати. Особи з інвалідністю – якщо є документ з України, треба завантажити його у застосунок. Якщо немає, отримати оцінку стану здоров'я у Чеському управлінні соціального забезпечення (ČSSZ).

– якщо є документ з України, треба завантажити його у застосунок. Якщо немає, отримати оцінку стану здоров'я у Чеському управлінні соціального забезпечення (ČSSZ). Особи, які доглядають за людьми з інвалідністю – у заявці треба зазначити, що ви доглядаєте за особою з інвалідністю і вписати її дані.

У Чехії з 1 липня відбудуться серйозні зміни для українців. Вони торкнуться багатьох аспектів життя: фінансової допомоги, солідарних виплат та безкоштовного житла. Яку фінансову допомогу будуть отримувати українці в Чехії та чи доступне буде безплатне житло –