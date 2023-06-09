Как в Чехии подтвердить статус уязвимого лица: пошаговая инструкция

С 1 июля в Чехии меняются правила пребывания украинских беженцев. У Lex Ukrajina V появился новый термин – уязвимое лицо. Разберемся, кто подпадает под этот статус и как его подтвердить.

С 1 июля Чехия изменит правила предоставления помощи украинцам. Некоторые выплаты сократят. Но уязвимые лица – это категория беженцев в Чехии – смогут и дальше получать бесплатное жилье, страхование и финансовую помощь. Как подтвердить этот статус читайте в материале.

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Что делать уязвимым категориям

Для получения льгот после 1 июля нужно доказать статус уязвимого лица. Тереза Ибрагим, юридический консультант Международной организации по миграции в Чехии, объяснила, как это правильно сделать для каждой категории.

Уязвимые группы лиц в Чехии это:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет;

люди, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные женщины;

пожилые люди (старше 65 лет);

люди с инвалидностью и ухаживающие за ними.

Как доказать статус уязвимого лица

Возраст, беременность и студенчество

Что касается возраста, то эта информация подтягивается автоматически. Поэтому дети до 18 лет или пожилые люди получат продолжение льготных выплат по умолчанию. Студенты должны в электронной форме предоставить подтверждение об обучении в чешском вузе.

А беременным женщинам нужно подготовить документ о беременности (tehotenský preukaz) или справку от врача (potvrdenie od lekáre).

Люди с инвалидностью

С 1 июля украинское удостоверение человека с инвалидностью можно будет загрузить в приложение в электронной форме. Этого должно быть достаточно для подтверждения статуса уязвимого лица. Если удостоверения у вас нет, можно обратиться за оценкой в районное управление соцзащиты по месту жительства (ČSSZ). Чешский врач должен подтвердить, что у человека есть инвалидность.

Что нужно указывать в заявке на выплаты

Дети до 18 лет – в заявке ничего не нужно дополнительно указывать, программа идентифицирует возраст автоматически.

– в заявке ничего не нужно дополнительно указывать, программа идентифицирует возраст автоматически. Студенты в возрасте до 26 лет в Чехии – нужно добавить подтверждение об обучении или зачислении в вуз.

– нужно добавить подтверждение об обучении или зачислении в вуз. Люди, ухаживающие за ребенком до 6 лет – в заявке указать, что вы ухаживаете за маленьким ребенком и вписать его данные.

– в заявке указать, что вы ухаживаете за маленьким ребенком и вписать его данные. Беременные женщины – нужно предоставить документ о беременности или справку от врача.

– нужно предоставить документ о беременности или справку от врача. Пожилые люди (старше 65 лет) – ничего дополнительно не нужно указывать.

– ничего дополнительно не нужно указывать. Люди с инвалидностью – если есть документ из Украины, нужно загрузить его в приложение. Если нет, то получить оценку состояния здоровья в Чешском управлении социального обеспечения (ČSSZ).

– если есть документ из Украины, нужно загрузить его в приложение. Если нет, то получить оценку состояния здоровья в Чешском управлении социального обеспечения (ČSSZ). Лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью – в заявке следует отметить, что вы ухаживаете за человеком с инвалидностью и вписать его данные.

В Чехии с 1 июля введут серьезные изменения для украинцев. Они коснутся многих аспектов жизни: финансовой помощи, солидарных выплат и бесплатного жилья. Какую финансовую помощь смогут получать украинцы в Чехии и будет ли бесплатное жилье –