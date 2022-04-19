Зокрема, варшавська мерія планує створити у столиці так звані чисті транспортні зони, до яких не зможуть в'їхати старі машини. Такі транспортні засоби виділяють надмірну кількість токсичних вихлопних газів.

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Ми все ще перебуваємо на стадії аналізу, щоб визначити переваги таких зон, а також витрати на їхнє введення. Пізніше цього року буде готовий аналіз, який дозволить нам підготувати проєкт резолюції для подання Варшавській раді, яка ухвалить остаточне рішення. З іншого боку, місто робить подальші кроки щодо розвитку громадського транспорту, у тому числі купує електричні автобуси, щоб повітря в місті було справді чистішим, – каже Мажена Воєводська з міської влади.

Де планують облаштувати чисті транспортні зони

У Варшаві: вулиці Nowy Świat (від al. Jerozolimskich на північ);

вулиці Nowy Świat (від al. Jerozolimskich на північ); У Кракові: передмістя, а також район Старого міста.

Які авто не зможуть в'їжджати в екологічні зони

Обмеження в першу чергу поширюватиметься на найстаріші та "отруйні" автомобілі. Згідно з дослідженням, 70% забруднення провокують машини, що не відповідають нормам викидів Євро-3. Своєю чергою, за 90% забруднення відповідають автомобілі без стандарту Євро-4. Автомобілі, що відповідають стандарту Євро-4 (бензинові) – це автівки, випущені з 2006 року.

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