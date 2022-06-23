В США запустили платформу пошуку спонсора і житла: як вона працює

Чимало українців мають намір поїхати до США. Вони можуть зробити це за програмою "Uniting for Ukraine".

Згідно з нею, українцям треба знайти собі спонсора, який забезпечить житлом і допоможе з пошуком роботи. Щоб полегшити цей процес, створили програму Welcome Connect.

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В США запустили платформу пошуку спонсора і житла

Welcome Connect – це платформа, де можуть реєструватися українці, які шукають житло, та американці, які його надають.

Після реєстрації жителі США мають пройти навчальні модулі, які пояснюють, що передбачає "опікунство", а також заповнити свій профіль.

Натомість від українців вимагається лише заповнення профілю. Вони можуть переглядати списки спонсорів і контакувати з тим, з ким хочуть поспілкуватися. При цьому американці, які надають житло, тобто спонсори, не можуть обирати профілі українців.

у США реєструватися на цій платформі можна з 22 червня, а для українців програма буде доступна з 29 червня.

Коли українець та спонсор вирішують, що підходять один одному, їх відправляють на державний сайт, щоб офіційно подати заявку на федеральну програму "Uniting for Ukraine".

Слід підкреслити, що уряд перевіряє як потенційних спонсорів, так і українців. Після схвалення громадяни України можуть приїхати до США впродовж 90 днів і залишитися тимчасово на термін до двох років.

Що передбачає "опікунство"

Американці, які погоджуються прийняти сім’ю з України, стають опікунами, або спонсорами. Вони мають допомогти з:

житлом

грошима

залучення до спільноти

підтримкою у різних сферах життя

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