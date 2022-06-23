Согласно ей, украинцам нужно найти себе спонсора, который обеспечит жильем и поможет с поиском работы. Чтобы облегчить этот процесс, была создана программа Welcome Connect.
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В США запустили платформу поиска спонсора и жилья
Welcome Connect – это платформа, где могут регистрироваться украинцы, которые ищут жилье, и предоставляющие его американцы.
После регистрации жители США должны пройти обучающие модули, объясняющие, что предполагает "опекунство", а также заполнить свой профиль.
От украинцев требуется только заполнение профиля. Они могут просматривать списки спонсоров и общаться с тем, с кем хотят пообщаться. При этом американцы, предоставляющие жилье, то есть спонсоры, не могут выбирать профили украинцев.
Когда украинец и спонсор решают, что подходят друг другу, их отправляют на государственный сайт, чтобы официально подать заявку на федеральную программу "Uniting for Ukraine".
Следует подчеркнуть, что правительство проверяет как потенциальных спонсоров, так и украинцев. После одобрения граждане Украины могут приехать в США в течение 90 дней и остаться временно сроком до двух лет.
Что предполагает "опекунство"
Американцы, которые соглашаются принять семью из Украины, становятся опекунами или спонсорами. Они должны помочь:
- жильем
- деньгами
- вовлечение в сообщество
- поддержкой в разных сферах жизни
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