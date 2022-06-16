Уельс не прийматиме заявок на підтримку українських біженців житлом

Так, з 10 червня Уельс тимчасово припинив шукати житло українцям. У такий спосіб хочуть покращити систему прийому біженців.

Читайте також У Чехії продовжать виплачувати допомогу українським біженцям: стали відомі нові умови

Водночас в уряді Уельсу, що входить до складу Великої Британії, підкреслили, що пауза має тимчасовий характер. Її необхідність пояснили тим, що потрібен час, аби "удосконалити умови перебування людей і надавати високі стандарти підтримки".

При цьому пауза не вплине на поточні заявки. Біженці, які оформили заявку до 10 червня, зможуть прибути до Уельсу у міру того, як їм видаватимуть візи.

Кількість виданих віз значно перевищує наші початкові зобов'язаності з прийому людей. Ця пауза дасть нам можливості удосконалити заходи, які ми ввели для підтримки людей, й забезпечити надання підтримки на високому рівні,

– прокоментувала ситуацію міністерка соціальної юстиції Джейн Хатт.

"Homes for Ukraine": що треба знати

У Великій Британії діє програма Homes for Ukraine. В її межах житло біженцям надають безкоштовно. Саме Уельс в цій програмі виступив "суперспонсором". До слова, "суперспонсором" виступив і уряд Шотландії – там програма безкоштовного житла продовжує діяти, як і раніше.

Вона відрізняється від інших тим, що в Уельсі наданням житла займається й уряд, а не лише місцеві жителі.

Завдяки цій програмі 2 456 людей отримали візи і 1 481 прибули до Великої Британії.

Може зацікавити – Як українцям допомагають у Великій Британії: дивіться відео