Українські біженці у США відтепер автоматично набувають право на роботу: деталі
Українським біженцям доводилося не лише платити мито, а й чекати кілька місяців, доки прийде їхній робочий дозвіл. Правозахисники останні місяці намагалися добитися справедливості, і їм це вийшло.
З 21 листопада українці у США набувають право на роботу автоматично. Поки це правило діє 90 днів та стосується деяких категорій біженців.
Читайте також Як ефективно користуватися реферальною програмою TransferGo: дієві поради
Через 3 місяці для працевлаштування потрібно буде брати дозвіл, але він буде безкоштовним.
З 21 листопада українські біженці у США мають право:
- працювати протягом перших 90 днів після приїзду до США без робочого дозволу;
- не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання робочого дозволу.
Іншими словами. Українські біженці одразу після приїзду до США можуть влаштуватися на роботу. Для цього їм лише потрібно показати роботодавцю свою форму i-94, що їм видали на кордоні, а для отримання фізичного робочого дозволу подати форму i-765 без сплати мита 410 доларів.
Хто з українців підпадає під правило
Нововведення стосується двох із трьох категорій українських біженців:
- ті, що приїхали після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль на рік;
- ті, що приїхали за програмою Uniting for Ukraine.
Нове правило не поширюється на українців, що приїхали до 11 квітня та подали на TPS. Втім, якщо українець тільки подав документи на TPS і ще його не отримав, також підпадає під новий закон.