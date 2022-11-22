Українські біженці у США відтепер автоматично набувають право на роботу: деталі

З 21 листопада українці у США набувають право на роботу автоматично. Поки це правило діє 90 днів та стосується деяких категорій біженців.

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Через 3 місяці для працевлаштування потрібно буде брати дозвіл, але він буде безкоштовним.

З 21 листопада українські біженці у США мають право:

працювати протягом перших 90 днів після приїзду до США без робочого дозволу;

не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання робочого дозволу.

Іншими словами. Українські біженці одразу після приїзду до США можуть влаштуватися на роботу. Для цього їм лише потрібно показати роботодавцю свою форму i-94, що їм видали на кордоні, а для отримання фізичного робочого дозволу подати форму i-765 без сплати мита 410 доларів.

Хто з українців підпадає під правило

Нововведення стосується двох із трьох категорій українських біженців:

ті, що приїхали після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль на рік;

ті, що приїхали за програмою Uniting for Ukraine.

Нове правило не поширюється на українців, що приїхали до 11 квітня та подали на TPS. Втім, якщо українець тільки подав документи на TPS і ще його не отримав, також підпадає під новий закон.