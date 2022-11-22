С 21 ноября украинцы в США приобретают право на работу автоматически. Пока это правило действует 90 дней и касается некоторых категорий беженцев.

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Через 3 месяца для трудоустройства нужно будет брать разрешение, но оно будет бесплатным.

С 21 ноября украинские беженцы в США имеют право:

работать в первые 90 дней после приезда в США без рабочего разрешения;

не платить пошлину за первую подачу формы i-765 на получение рабочего разрешения.

Иными словами, украинские беженцы сразу по приезде в США могут устроиться на работу. Для этого им нужно показать работодателю свою форму i-94, выдавшую им на границе, а для получения физического рабочего разрешения подать форму i-765 без уплаты пошлины 410 долларов.

Кто из украинцев подпадает под правило

Нововведение касается двух из трех категорий украинских беженцев:

те, что приехали после 11 апреля и получили гуманитарный пароль на год;

приехавшие по программе Uniting for Ukraine.

Новое правило не распространяется на приехавших до 11 апреля украинцев и подавших на TPS. Впрочем, если украинец только подал документы на TPS и еще не получил, также подпадает под новый закон.