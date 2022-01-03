Не просто пісня: у США відзначать 100-річчя першого виконання "Щедрика" у Нью-Йорку

3 січня 2022 , 18:41
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Джерело:

"Радіо Свобода"

У 2022 році виповнюєься 100 років, відколи легендарний "Щедрик" вперше зазвучав у США. З цієї нагоди у Нью-Йорку та Вашингтоні мають намір провести урочисті заходи.

До організації святкування буде залучена, зокрема, перша леді  Олена Зеленська. Про це розповіла Оксана Маркарова, пані посол України у США.

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"Щедрик" – не просто різдвяна пісня  

Маркарова наголосила, що "Щедрик" для українців та Carol of the Bells для американців – це не просто найпопулярніша різдвяна композиція. За словами дипломатки, це також хороший приклад культурної дипломатії. Мовляв, саме з такою місією хор Олександра Кошиця поїхав у 1922 році у США. 

"Щедрик" у виконанні хору Кошиця у Нью-Йорку – перший запис: дивіться відео



Зліва –  Carnegie Hall, в якому виступав колектив, справа – Кошиць з хористами / Колаж 24 каналу

Чому "Щедрик" зазвучав англійською

Пані посол також підкреслила, що у хорі прагнули поширювати інформацію про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році. Втім, на жаль, тоді її не вдалося втримати. Після гастролей колектив не повернувся на батьківщину, бо там прийшли до влади більшовики.

Хор опинився у США, коли повертатися було вже нікуди. І у США були написані нові слова для "Щедрика" англійською мовою,
– зазначила Маркарова.

"І буде 100 років, коли в Нью-Йорку було вперше виконано цю пісню, яка за ці 100 років захопила серця", – додала вона. За словами дипломатки, у Вашингтоні та Нью-Йорку планують низку подій, серед них – "креативні музичні батли". До процесу організації святкування долучається Олена Зеленська.


Такий вигляд зараз має Carnegie Hall, в якому виступали хористи / Фото з соцмереж

Зазначимо, що зараз хор імені Олександра Кошиця, названий на честь першого свого диригента, діє у Канаді. На початку 1990-х колектив відзначили Шевченківською премією –  за популяризацію українського хорового мистецтва.

Автор: Ірина Буртик