К организации празднования будет привлечена, в частности, первая леди Елена Зеленская. Об этом рассказала Оксана Маркарова, госпожа посол Украины в США.

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"Щедрик" – не просто рождественская песня

Маркарова подчеркнула, что "Щедрик" для украинцев и Carol of the Bells для американцев – это не просто самая популярная рождественская композиция. По словам дипломата, это также хороший пример культурной дипломатии. Якобы именно с такой миссией хор Александра Кошица поехал в 1922 году в США.

"Щедрик" в исполнении хора Кошица в Нью-Йорке – первая запись: смотрите видео

Слева – Carnegie Hall, в котором выступал коллектив, справа – Кошиц с хористами / Коллаж 24 канала

Почему "Щедрик" зазвучал на английском

Госпожа посол также подчеркнула, что в хоре стремились распространять информацию о молодом украинском государстве, которое получило свою независимость в 1918 году. Впрочем, к сожалению, тогда ее не удалось удержать. После гастролей коллектив не вернулся на родину, потому что там пришли к власти большевики.

Хор оказался в США, когда возвращаться было уже некуда. И в США были написаны новые слова для "Щедрика" на английском языке,

– отметила Маркарова.

"И будет 100 лет, когда в Нью-Йорке была впервые исполнена эта песня, которая за эти 100 лет захватила сердца", – добавила она. По словам дипломата, в Вашингтоне и Нью-Йорке планируют ряд событий, среди них – "креативные музыкальные батлы". К процессу организации празднования присоединяется Елена Зеленская.

Такой вид сейчас имеет Carnegie Hall, в котором выступали хористы / Фото из соцсетей

Отметим, что сейчас хор имени Александра Кошица, названный в честь первого своего дирижера, действует в Канаде. В начале 1990-х коллектив отметили Шевченковской премией за популяризацию украинского хорового искусства.