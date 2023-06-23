США виділять понад 8 мільйонів доларів на допомогу українцям в одній із країн ЄС

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Ці 8,2 мільйона є частиною допомоги у понад 107 мільйонів доларів, які США нададуть європейським країнам, що прихистили українців.

Це фінансування міжнародних організацій, які працюють на підтримку українських біженців у Чехії, демонструє тверду підтримку США наших чеських союзників, коли ми разом відповідаємо на невиправдану війну Росії,

— сказав посол Біджан Сабет.

Гроші розподілять у:

Міжнародну організацію з міграції : 1 мільйон 400 тисяч доларів;

Дитячому фонду ООН : 3 мільйони 300 тисяч доларів;

Верховному комісару ООН у справах біженців : 1 мільйон 500 тисяч доларів;

Всесвітній організації охорони здоров'я : 2 мільйони доларів.

В Німеччині запровадили нову фінансову допомогу для українців

Біженці з України у Німеччині можуть претендувати на отримання нової грошової допомоги. Загальна сума грошової підтримки може сягати до 9 000 гривень.​

Основною метою нового виду фінансової підтримки є допомога біженцям знайти роботу та покращити свою професійну кваліфікацію. Тому тепер центри зайнятості будуть виплачувати українцям додатково 150 євро разом із курсами підвищення кваліфікації. Водночас загальна сума допомоги складатиме 225 євро.

Де у світі прихистили найбільше українців

Російське вторгнення спровокувало найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової. Українці пережили жахливий акт агресії ворога, але при цьому – відчули потужну підтримку дружніх країн. За даними ООН, кількість українців, які вимушені були виїхати за кордон перевищує 8,2 мільйона осіб. З них тимчасовий захист у європейських країнах отримали майже 6 мільйонів.