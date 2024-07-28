Йшов босоніж по "Долині смерті": у США чоловіка госпіталізували після прогулянки локацією

У нещодавньому інциденті в Національному парку Долина Смерті в США відвідувач з Бельгії отримав важкі опіки ніг третього ступеня. Це сталося після того, як він ходив босоніж по розпеченій поверхні пустелі.

Достеменно невідомо, що сталося зі взуттям 42-річного бельгійця у пустелі Мескіт. Відомо, що чоловіка шпиталізували до лікарні в сусідню Неваду.

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Бельгійця доставили гелікоптером до лікарні

У Долині Смерті працівники рятувальної служби прибули на допомогу пораненому чоловікові, якого сім'я та інші небайдужі відвідувачі перенесли з відкритої зони на автостоянку. Інцидент стався в одному з найспекотніших місць на Землі.

Того дня в Долині Смерті температура сягнула до +50℃. Екстремальні погодні умови не дозволили гелікоптеру Служби національних парків приземлитися в місці з постраждалим, що призвело до тимчасового переміщення в більш прохолодну частину парку. Згодом мандрівник був доставлений вертольотом до лікарні в Лас-Вегасі для лікування.

Температура землі була б набагато вищою, ніж температура повітря того дня, яка становила близько 123 градусів за Фаренгейтом (50,5 за Цельсієм). Цього літа в "Долині Смерті" спостерігалися рекордно високі температури в пустелі,

– йдеться у повідомленні.

До слова, у нещодавньому повідомленні рейнджери парку зробили застереження для мандрівників, радячи їм уникати долини після 10 ранку і залишатися в радіусі 10 хвилин від автомобіля з кондиціонером. Крім того, вони рекомендують пити багато води, вживати солоні закуски і носити капелюх із сонцезахисним кремом для захисту від шкідливих сонячних променів.