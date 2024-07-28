Доподлинно неизвестно, что произошло с обувью 42-летнего бельгийца в пустыне Мескит. Известно, что мужчину госпитализировали в больницу в соседнюю Неваду.

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Бельгийца доставили вертолетом в больницу

В Долине Смерти работники спасательной службы прибыли на помощь раненому мужчине, которого семья и другие неравнодушные посетители перенесли из открытой зоны на автостоянку. Инцидент произошел в одном из самых жарких мест на Земле.

В тот день в Долине Смерти температура достигла +50℃. Экстремальные погодные условия не позволили вертолету Службы национальных парков приземлиться в месте с пострадавшим, что привело к временному перемещению в более прохладную часть парка. Впоследствии путешественник был доставлен вертолетом в больницу в Лас-Вегасе для лечения.

Температура земли была бы намного выше, чем температура воздуха в тот день, которая составляла около 123 градусов по Фаренгейту (50,5 по Цельсию). Этим летом в "Долине Смерти" наблюдались рекордно высокие температуры в пустыне,

– говорится в сообщении.

К слову, в недавнем сообщении рейнджеры парка сделали предостережение для путешественников, советуя им избегать долины после 10 утра и оставаться в радиусе 10 минут от автомобиля с кондиционером. Кроме того, они рекомендуют пить много воды, употреблять соленые закуски и носить шляпу с солнцезащитным кремом для защиты от вредных солнечных лучей.