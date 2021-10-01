У США презентували книжку українського ветерана АТО

У Вашингтоні 30 жовтня представили книгу учасника бойових дій на Сході України Юрія Руденка. Презентацію провели People of Ukraine Fund за сприяння благодійного фонду "Ветеранська Десятка", діаспори та Посольства України в США.

Про це повідомило Посольство України в США. Книга ветерана АТО називається War.ru. У ній йдеться про події російсько-української війни.

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Детальніше про презентацію книги українця

Організатори презентації підкреслили, що Україна продовжує інформаційний супротив пропаганді та дезінформації. Тому книга безпосереднього учасника бойових дій Юрія Руденка покликана пролити світло на розуміння передумов та сучасного стану російсько-української війни. У творі викладені особисті спостереження українського воїна.

Крім того, у книзі ветерана зазначений спеціальний QR-код. Це посилання на документи та відеоматеріали, які також розкривають деякі аспекти російської агресії.

Посольство України в США на своїй сторінці у фейсбуці після події висловило подяку автору книги, People of Ukraine Fund і Тетяні Ши та підкреслило важливість їх роботи.

Учасник АТО презентував книгу у США / Фото Посольство України в США

Ветеран АТО написав книгу про війну на Сході / Фото Посольство України в США