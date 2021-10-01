Об этом сообщило Посольство Украины в США. Книга ветерана АТО называется War.ru . В ней говорится о событиях русско-украинской войны.

Интересно Я не стыжусь, а наоборот горжусь своей работой, – украинская блогер-уборщица в Финляндии

Подробнее о презентации книги украинца

Организаторы презентации подчеркнули, что Украина продолжает информационное сопротивление пропаганде и дезинформации. Поэтому книга непосредственного участника боевых действий Юрия Руденко призвана пролить свет на понимание предпосылок и современного состояния российско-украинской войны. В произведении изложены личные наблюдения украинского воина.

Кроме того, в книге ветерана указанный специальный QR-код . Это ссылка на документы и видеоматериалы , которые также раскрывают некоторые аспекты российской агрессии.

Посольство Украины в США на своей странице в фейсбуке после события выразило благодарность автору книги, People of Ukraine Fund и Татьяне Ши и подчеркнуло важность их работы.

Участник АТО презентовал книгу в США / Фото Посольство Украины в США