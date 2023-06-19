Нові літаки з'являться в австралійської компанії вже в 2025 році. На борту виділять спеціальну "‎Зону здоров'я" – мініспортзал, у якому пасажири зможуть розім'ятися під час довгих рейсів з віддаленої Австралії.

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Можливість розім'ятися

"‎Зона здоров'я" з'явиться в авіалайнерах Airbus A350. Вони почнуть надходити до парку Qantas наприкінці 2025 року. Спершу спортзалами будуть оснащені рейси на найбільш дальні маршрути: з Сіднея до Нью-Йорка і Лондона.

Доведеться значно скоротити кількість місць в салоні літака, щоб вдалось встановити спортивні зони.

У наших A350 буде на 100 місць менше, ніж у конкурентів. Але це дасть більше простору в усіх класах, а також для "‎Зони здоров'я", де пасажири зможуть розім'ятися,

– розповів керівник Qantas Алан Джойс.

Перед запуском проєкту австралійська компанія провела велике опитування, щоб дізнатися про потреби пасажирів. Розпитали, що саме потрібно клієнтам авіакомпанії для гарного самопочуття на довгих рейсах. Як не дивно, можливість рухатись та зробити вправи виявились дуже популярними побажаннями.

"Зона здоров'я" буде розташована між класами на борту. Також тут буде буфет із корисними продуктами. А у зоні для вправ розмістять екрани, на яких тренер показуватиме рухи, щоб покращити самопочуття пасажирів.

Корисне харчування на борту / Фото Qantas

Проблемою рейсів тривалістю понад 20 годин є те, що пасажирам економкласу після перельоту потрібно довгий час відновлюватись після майже доби навсидячки.

Нещодавно авіакомпанія Air New Zealand презентувала свій розкішний авіаплацкарт. Інноваційні спальні модулі називаються Skynest: тут передбачено шість зручних полиць для сну. Відпочинок у такому спальному плацкарті включатиме постільну білизну, ковдру, подушку та вушні затички. 4-годинний відпочинок у Skynest може коштувати 400 – 600 доларів. В авіакомпанії заявили, що ціна є попередньою і може змінитися.