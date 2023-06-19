Новые самолеты появятся у австралийской компании уже в 2025 году. На борту выделят специальную "Зону здоровья" – миниспортзал, в котором пассажиры смогут размяться во время долгих рейсов из отдаленной Австралии.

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Возможность размяться

"Зона здоровья" появится в авиалайнерах Airbus A350. Они начнут поступать в парк Qantas в конце 2025 года. Сначала спортзалами будут оснащены рейсы на самые дальние маршруты: из Сиднея в Нью-Йорк и Лондон.

Придется значительно сократить количество мест в салоне самолета, чтобы установить спортивные зоны.

У наших A350 будет на 100 мест меньше, чем у конкурентов. Но это даст больше пространства во всех классах, а также для "Зоны здоровья", где пассажиры смогут размяться,

– рассказал руководитель Qantas Алан Джойс.

Перед запуском проекта австралийская компания провела большой опрос, чтобы узнать потребности пассажиров. Расспросили, что нужно клиентам авиакомпании для хорошего самочувствия на дальних рейсах. Как ни странно, возможность двигаться и делать упражнения оказались очень популярными пожеланиями.

Зона здоровья будет расположена между классами на борту. Также здесь будет буфет полезных продуктов. А в зоне для упражнений разместят экраны, на которых тренер будет показывать движения, чтобы улучшить самочувствие пассажиров.

Полезное питание на борту / Фото Qantas

Проблемой рейсов длиною более 20 часов является то, что пассажирам экономкласса после перелета нужно долгое время восстанавливаться после почти суток в сидячем положении.

Недавно авиакомпания Air New Zealand представила свой роскошный авиаплацкарт. Инновационные спальные модули называются Skynest: здесь предусмотрено шесть удобных полок для сна. Отдых в спальном плацкарте будет включать постельное белье, одеяло, подушку и ушные затычки. 4-часовой отдых в Skynest может стоить 400 – 600 долларов. В авиакомпании заявили, что цена предварительная и может измениться.