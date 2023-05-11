Модулі отримали назву Skynest і передбачають шість полиць для сну: по три у два ряди. Відпочити в них можуть пасажири економкласу під час далеких рейсів. Послуга не розрахована на пасажирів бізнес-класу, оскільки вони летять на кріслах, що трансформуються у ліжко.

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4-годинний відпочинок у Skynest може коштувати 400 – 600 доларів. В авіакомпанії заявили, що ціна є попередньою і може змінитися.

Відпочинок у спальному модулі включатиме постільну білизну, ковдру, подушку та вушні затички. Наприкінці кожної сесії світло поступово наростатиме, щоб розбудити пасажира. Однак, якщо міцний сон не дозволить мандрівнику прокинутися, його ввічливо розбудить бортпровідник, зазначили в Air New Zealand.

Буферний час між сесіями становитиме 30 хвилин. За цей час персонал змінить постіль та підготує полиці до сну наступних пасажирів.

Забронювати спальне місце відразу на весь переліт не вийде. Кожен пасажир може сплатити лише одну 4-годинну сесію відпочинку у Skynest. Це зроблено спеціально, щоб більше пасажирів могло відпочити під час далеких рейсів.

Деталі встановлення авіаплацкарту

Air New Zealand планує встановити спальні модулі в літаки, які літають на популярних маршрутах з Окленда до Нью-Йорка та Чикаго тривалістю 15 та 16 годин відповідно. Послуга стане доступною з вересня 2024 року.

Поки як альтернативу авіаперевізник пропонує забронювати пасажирам економкласу ряд з трьох крісел на далеких рейсах та комплект для сну з подушки, ковдри та матраца. Послуга називається Economy Skycouch і робить переліт дорожчим майже втричі.

Послуга Skycouch в економкласі Air New Zealand / Фото Air New Zealand