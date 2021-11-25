У списку небажаних осіб: українця затримали під час складання мовного іспиту в Польщі

В одному зі столичних вишів відбулася перевірка іноземців. В результаті було затримано 31-річного громадянина України.

Про це повідомляє прикордонна служба. Як з'ясувалося, затриманий українець був небажаною особою в Польщі.

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Детальніше про затримання українця в Польщі

Минулої суботи, 20 листопада, прикордонники навідалися до одного з мовних університетів Варшави. Вони перевіряли іноземців, які прийшли складати іспит з польської мови для отримання сертифікату. Такі перевірки проводять, щоб люди не видавали себе за інших осіб та не використовували чужі документи для складання іспиту.

Під час перевірки було з'ясовано, що один з учасників іспиту присутній у списку небажаних осіб на території Польщі. 31-річний українець два роки тому був засуджений за хабарництво та руйнування рухомого майна. Чоловік був позбавлений волі на рік з умовною відстрочкою вироку на 3 роки. Крім того, він мав сплатити штраф у розмірі 2 000 злотих.

Громадянина України затримали та зобов'язали повернутися в рідну країну. Йому заборонили повторний в'їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на 3 роки.