Об этом сообщает пограничная служба. Как выяснилось, задержанный украинец был нежелательным человеком в Польше.

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Детальнее о задержании украинца в Польше

В прошлую субботу, 20 ноября, пограничники посетили один из университетов Варшавы. Они проверяли иностранцев, которые пришли сдавать экзамен по польскому языку для получения сертификата. Такие проверки проводят, чтобы люди не выдавали себя за других лиц и не использовали чужие документы для сдачи экзамена.

В ходе проверки было установлено, что один из участников экзамена присутствует в списке нежелательных лиц на территории Польши. 31-летний украинец два года назад был осужден за взяточничество и порчу движимого имущества . Мужчина был лишен свободы на год с условной отсрочкой приговора на 3 года. Кроме того, он должен был заплатить штраф в размере 2 000 злотых.