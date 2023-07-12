Очікують до 48 градусів: на курорти Європи насувається пекельна спека

Перший тиждень липня став найспекотнішим за весь час спостережень на планеті. І це тільки початок, адже рекордні температури очікуються цього тижня у двох популярних країнах Середземномор'я – Італії та Греції.

Метеорологи прогнозують, що стовпчик термометра підніметься до 40 градусів в Італії та Греції, встановивши рекорд найвищих температур у Європі за весь час. Раніше від надзвичайної спеки страждала Іспанія.

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Італія під ударом

Туристів попереджають про серйозні ризики для життя і здоров'я, адже глобальне потепління перетворює точки відпочинку на загрозу. Деякі міста Італії через спеку отримали "‎найвищий рівень небезпеки".

Італійські курорти Сардинія та Сицилія, за прогнозами, приймуть головний удар шаленої спеки, температура на обох сягатиме 48 градусів. Все через антициклон, який спричинив таке підвищення температури. У середу він досягне свого піку.

У понеділок найспекотніше було в Римі та Рієті, а згодом МОЗ країни поширило червону тривогу на інші міста Італії: Флоренцію, Турин, Фрозіноне, Латіну і Перуджу.

Рекорд найвищої температури в історії Європи зафіксували 11 серпня 2021 року, коли у Флоридії, місті на Сицилії, було максимум 48,8 градуса. Але цього літа є всі шанси його побити.

Пляж на Сицилії / Фото Unsplash

Африканська спека у Греції

Хвиля спеки накрила ще одне популярне місце для відпочинку — Грецію. Через температуру близько 40°C Національна обсерваторія в Афінах попередила про високий ризик пожеж.

Пік високих температур у Греції очікується на п'ятницю та суботу (14 та 15 липня). Максимальні значення можуть досягати 43 градуси у Фессалії та на Пелопоннесі.

Рівень небезпеки – червоний

Така сильна спека є дуже небезпечною для здоров'я та життя мандрівників. Особливо вразливими є діти та старші люди.

Перш за все страждають внутрішні системи регуляції тіла. Коли жарко, ми активно пітніємо і втрачаємо рідину та солі. Високі температури розширюють судини і викликають раптові перепади артеріального тиску.

Тому туристів у особливо спекотних регіонах закликають не виходити на прогулянки в час активного сонця (з 11:00 до 17:00). Також просять пити більше води, одягати натуральні тканини і користуватись сонцезахисним кремом.