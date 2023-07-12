Метеорологи прогнозируют, что столбик термометра поднимется до 40°C в Италии и Греции, установив рекорд высоких температур в Европе за все время. Раньше от чрезвычайной жары страдала Испания.

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Италия под ударом

Туристов предупреждают о серьезных рисках для жизни и здоровья, ведь глобальное потепление превращает точки отдыха в угрозу. Некоторые города Италии из-за жары получили "высокий уровень опасности".

Итальянские курорты Сардиния и Сицилия, по прогнозам, примут главный удар безумной жары, температура на обоих будет достигать 48°C. Все из-за антициклона, который вызвал такое повышение температуры. В среду он будет на пике.

В понедельник жарче всего было в Риме и Риете, а позже Минздрав страны распространил красную тревогу на другие города Италии: Флоренцию, Турин, Фрозиноне, Латину и Перуджу.

Рекорд самой высокой температуры в истории Европы зафиксировали 11 августа 2021 года, когда во Флоридии, городе на Сицилии, было максимум 48,8°C. Но этим летом есть все шансы его побить.

Пляж на Сицилии / Фото Unsplash

Африканская жара в Греции

Волна жары накрыла еще одно популярное место для отдыха – Грецию. Из-за температуры около 40°C Национальная обсерватория в Афинах предупредила о высоком риске пожаров.

Пик высоких температур в Греции ожидается на пятницу и субботу (14 и 15 июля). Максимальные значения могут достигать 43°C в Фессалии и Пелопоннесе.

Уровень опасности – красный

Такая сильная жара очень опасна для здоровья и жизни путешественников. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.

Прежде всего страдают внутренние системы регуляции тела. Когда жарко, мы активно потеем и теряем жидкость и соли. Высокие температуры расширяют сосуды и вызывают внезапные перепады давления.

Поэтому туристов в особо жарких регионах призывают не выходить на прогулки во время активного солнца (с 11:00 до 17:00). Также просят пить больше воды, надевать натуральные ткани и пользоваться солнцезащитным кремом.