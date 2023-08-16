О рекордных температурах в Турции сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мехмет Озхасеки в соцсети X (бывший Twitter).

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Адская жара

По данным метеорологов, температурный рекорд +49,5°C зафиксировали в городе Сариджакая в провинции Эскишехир. Министр Мехмет Озхасеки призвал турков бороться с изменением климата – стремиться к экологическому развитию и сокращать выбросы.

Известно, что предыдущий рекорд +49,1° C зарегистрировали в июле 2021 в провинции Ширнак на юго-востоке Турции.

"‎Эра глобального кипения"

В июле Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "эра глобального потепления завершилась, наступила эра глобального кипения". Он призвал мир к быстрым и радикальным мерам по борьбе с климатическими изменениями. Иначе катастрофы не избежать.

Ученые Института космических исследований NASA заявили, что июль 2023 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений.

Напомним, Португалия в начале августа зарегистрировала температурный рекорд для страны – +46,4°C. В Греции в июле также зафиксировали пиковые +46°C. А в центральных и южных регионах Италии заметили рост смертности на фоне рекордной жары.