Навіть транзитом: одній з відомих авіакомпаній заборонили літати у небі ЄС

Популярна авіакомпанія Southwind Airlines доліталася. Тепер її літаком заборонено перебувати у повітряному просторі ЄС. Польоти не можна здійснювати навіть транзитом.

Причиною таких санкцій проти авіакомпанії став її зв'язок з Росією. Першою на сполох забила Фінляндія. Тоді у Southwind Airlines намагалися отримати дозвіл здійснювати польоти на територію країни. Водночас у Traficom – фінському агентстві транспорту та комунікацій – не ухвалили позитивне рішення.

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Наша загальна оцінка показує, що значна частина власності та фактичний контроль над Southwind Airlines належить не вказаним турецьким особам чи компаніям. Ми дійшли висновку, що авіакомпанія та контроль над нею пов'язані з російською стороною,

– заявили у Traficom.

Згодом ухвалили рішення про заборону літакам Southwind Airlines перебувати у повітряному просторі ЄС. Зокрема, літаки Southwind Airlines не зможуть:

злітати з території аеропортів ЄС;

приземлятися на території аеропортів ЄС;

пролітати транзитом над країнами ЄС.

Раніше авіаперевізник намагався перевозити туристів з різних країн світу до Туреччини на місцеві курорти. Певний час літаки Southwind Airlines вільно літали над територією ЄС. Однак тепер про це доведеться забути. Деякі маршрути вже змінюють.