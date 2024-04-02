Причиной таких санкций против авиакомпании стала ее связь с Россией. Первой тревогу забила Финляндия. Тогда в Southwind Airlines пытались получить разрешение осуществлять полеты на территорию страны. В то же время в Traficom – финском агентстве транспорта и коммуникаций – не приняли положительное решение.

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Наша общая оценка показывает, что значительная часть собственности и фактический контроль над Southwind Airlines принадлежит не указанным турецким лицам или компаниям. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и контроль над ней связаны с российской стороной,

– заявили в Traficom.

Впоследствии приняли решение о запрете самолетам Southwind Airlines находиться в воздушном пространстве ЕС. В частности, самолеты Southwind Airlines не смогут:

взлетать с территории аэропортов ЕС;

приземляться на территории аэропортов ЕС;

пролетать транзитом над странами ЕС.

Ранее авиаперевозчик пытался перевозить туристов из разных стран мира в Турцию на местные курорты. Некоторое время самолеты Southwind Airlines свободно летали над территорией ЕС. Однако теперь об этом придется забыть. Некоторые маршруты уже меняют.